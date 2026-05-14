В ЦВО открыли горячую линию по поиску раненых бойцов СВО

В Екатеринбурге заработала единственная в стране горячая линия для поиска раненых участников специальной военной операции.

Как сообщила уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, теперь родственники участников СВО получили возможность прояснить судьбу своих родных и узнать, в каком госпитале они находятся, можно ли повидаться с ними.

Горячая линия будет работать ежедневно с 09:00 до 19:00 по уральскому времени для жителей 29 субъектов Российской Федерации, входящих в состав Центрального военного округа. Обратиться на нее можно по телефонам: 8 (343) 359 32 58, 359 30 28, 359 33 13.

«Информация будет предоставляться по местоположению и дате поступления бойцов. Другие сведения можно узнать уже при посещении лечебного учреждения. Искренне благодарна командованию ЦВО, которое пошло навстречу родственникам военнослужащих и запустило такой важный канал связи для родных», – написала Татьяна Мерзлякова на своей странице «ВКонтакте».

Екатеринбург, Елена Владимирова

