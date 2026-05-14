Мигрантов судят за покушение на убийство мужчины, пожелавшего сменить в своем доме УК

В Екатеринбурге начался суд над двумя уроженцами одной из среднеазиатских республик, которых обвиняют в покушении на убийство мужчины, поставившего вопрос о смене управляющей компании в своем доме.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, в июле 2025 года житель Ленинского района Екатеринбурга инициировал вопрос о смене управляющей компании. Решение должно было быть принято на общем собрании собственников многоквартирного дома.

Представители УК, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, опасались потерять доходы от обслуживания дома и решили убить инициативного гражданина. Для этого они наняли нескольких мигрантов, один из которых работал сторожем в УК.

31 июля 2025 года жертву выманили в малолюдное место. Мужчину жестоко избили руками, ногами и металлическим ломом, он получил тяжелые травмы. Злоумышленники бросили его, так как сочли мертвым, однако его жизнь была спасена благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Следствие установило личности заказчиков, однако некоторые из них скрылись за границей. Дело в отношении двух исполнителей, которые были арестованы, уже рассматривается в суде.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube