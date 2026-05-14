Посевная кампания началась на всем Урале, кроме крайнего севера

Посевная кампания в Свердловской области в этом году началась примерно на 10 дней позже из-за затяжной весны, но сейчас она проходит в штатном режиме.

Как сообщила на пресс-конференции министр АПК и потребительского рынка региона Анна Кузнецова, в большинстве районов аграрии приступили к севу яровых 25 апреля. До сих пор не началась посевная только в самых северных районах области – Волчанском, Серовском, Краснотурьинском. Ожидается, что там работники хозяйств выйдут в поля в ближайшие выходные, когда температура воздуха поднимется до +20 °C.

Сейчас на полях Свердловской области уже засеяно порядка 100 тысяч га, кампания идет штатно, ожидается, что сев закончится к 15-20 июня.

Всего засеять весной планируется около 760 тысяч га, в том числе 311 тысяч – зерном и зернобобовыми культурами, 93 тысячи га – кормовыми, 59 тысяч – масличными, 32 тысячи – картофелем, 5 тысяч – овощами.

Екатеринбург, Елена Владимирова

