Суд вынес обвинительный приговор мужчине, который открыл стрельбу по пьяному посетителю в магазине

В Нижнем Тагиле суд вынес приговор мужчине, открывшему стрельбу в магазине «Пятерочка».

Инцидент произошел поздним вечером 6 июня 2025 года. Тагильчанин Никита Рагозин стал свидетелем конфликта нетрезвого посетителя и сотрудницы магазина. Он сделал мужчине замечание, между ними завязалась ссора. Тогда Рагозин достал пневматический пистолет и несколько раз выстрелил в оппонента. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, пострадавший получил рану волосистой части головы, пальца руки и области локтевого сустава. Эти повреждения были квалифицированы как вред здоровью средней тяжести.

Рагозин вину не признал. Он заявил в суде, что действовал в состоянии необходимой обороны, опасаясь агрессии со стороны физически более сильного и пьяного мужчины. Но эти доводы не нашли подтверждения. Суд пришел к выводу, что характер и обстановка происшествия не несли реальной угрозы жизни и здоровью подсудимого непосредственно в момент применения оружия.

Никита Рагозин признан виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ). Он приговорен к 1 году лишения свободы условно, а также должен выплатить компенсацию морального вреда пострадавшему – 150 тысяч рублей.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

