После субботников: «Спецавтобаза» отчиталась, сколько уже вывезено мусора

Десятки мусоровозов были задействованы для вывоза мусора, который собрали уральцы на субботниках. На данный момент, вывезено уже более 2 тысяч кубометров отходов.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе «Спецавтобазы», апрель и май – традиционно являются месяцами высокой активности по уборке территорий после зимы. Важно отметить, что региональный оператор отвечает за вывоз твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок, поэтому техника «Спецавтобазы» забирает только мусор, оставленный после субботников рядом с баками. Пакеты с растительными отходами, сложенные в других местах, например, на тротуарах, организаторы субботников вывозят самостоятельно.

«С начала апреля нам отправили более 1 000 заявок на вывоз мусора после весенних уборок территорий, – комментирует начальник отдела эксплуатации АО «Спецавтобаза» Павел Беляевских. – Чаще всего заявки поступают от управляющих компаний и ТСЖ, местных администраций, детских учебных заведений и непосредственно от жителей».

Также регоператор присоединяется и к уборке значимых городских объектов. Например, в Екатеринбурге техника «Спецавтобазы» вывезла пакеты с мусором и прошлогодней листвой из Основинского парка, Дендрологических парков на улицах Первомайской и 8 Марта, из Шарташского и Московского лесопарков.

Региональный оператор напоминает: заявку на вывоз отходов после субботника необходимо подавать минимум за три дня до уборки территории. Сделать это можно через онлайн-диспетчер в мессенджере МАХ по номеру 8 (912) 690 07 00 или по электронной почте sab@sab-ekb.ru (тема – «Субботник»), указав адрес контейнерной площадки и предполагаемый объем отходов. Компаниям и организациям также важно указывать свой ИНН и номер договора с регоператором.

Собранный в ходе субботников мусор, а именно уличный смет, листву, траву, а также растительные отходы при уходе за газонами и цветниками необходимо складывать в пакеты. Мешки следует оставлять рядом с контейнерной площадкой, но так, чтобы не создать препятствий для заезда и маневрирования спецтехники. В обычные контейнеры отходы после экомероприятия выбрасывать не нужно.

Автопокрышки, строительные отходы от капитального ремонта (земля, грунт, доски, кирпичи, бревна, керамическая плитка, строительные смеси), а также отходы, образовавшееся при уходе за древесно-кустарниковыми растениями, не относятся к бытовому мусору. Выбрасывать такие отходы на контейнерные площадки запрещено – за их вывозом следует обращаться в специализированные компании.

Екатеринбург, Елена Васильева

