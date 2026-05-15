День Бориса и Глеба: сегодня услышать соловья – к счастью

15 мая православная церковь чтит память святых страстотерпцев, российских князей братьев Бориса и Глеба, убитых в 1015 году Святополком. Согласно преданию, братья были убиты 6 августа, однако 15 мая празднуется как день перенесения их мощей в храм, построенный в честь святых князем Изяславом в Киеве. Борис и Глеб были первыми русскими святыми, канонизированными Русской и Византийской церквями.

В народе день святых Бориса и Глеба считается соловьиным, поскольку с этого времени начинают петь соловьи. Услышать соловьиное пение раньше кукушкиного считалось счастливой приметой, обещавшей беззаботное лето. С Бориса и Глеба начинали сеять хлеб. Обычно перед посевом произносили краткую молитву, а во время сева молчали.

Екатеринбург, Елена Васильева

