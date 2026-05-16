Сегодня принято есть щи с крапивой

Сегодня уральцам рекомендуется есть щи с крапивой. По народному календарю 16 мая – день Мавры – Зеленые Щи. В старину говорили: «Мавра – Зеленые Щи – крапиву щипли», которая хоть и «жгуча родится, а в щи годится». В это время из молодой крапивы и щавеля варят витаминные пустые щи.

Молодая крапива до сих пор считается чрезвычайно полезным растением, ее применяют в косметологии и при лечении многих болезней. Целебные свойства крапивы подмечены с незапамятных времен: «Крапива всякую немочь из тела выгоняет, чистит кровь и восстанавливает силы». Пахари хлестали спины крапивными стеблями, чтобы не болела поясница, и ходили босиком по крапиве – во избежание всевозможных болезней. Крапивные венки сушили впрок. Однако людям с заболеваниями крови следует относиться к крапиве в еде с осторожностью.

Кроме того, по народному календарю считалось, что именно с сегодняшнего дня у коров прибавляется молоко, так как на полях появляется больше травы, и животные приходят с пастбища сытыми. Также предки верили, что именно майское молоко особенно полезно и целебно.

Приметы этого дня говорят: «Соловьи запели перед Маврой – весна зацветет дружно», а вот если на Мавру цветет черемуха – будут холода.

Екатеринбург, Елена Васильева

