Уральцы торгуют крапивой

Уральцы начали продавать свежую крапиву. На площадке популярного маркетплейса можно встретить объявления о реализации данной зелени. Продают фасовку от 200 грамм, чего хватает примерно на один суп.

Напомним, что блюда со свежей крапивой в России очень популярны – это первая доступная зелень, появляющаяся после затяжной зимы. Кроме щей, из крапивы также готовят пирожки.

Врачи напоминают, что людям с проблемами с кровью следует употреблять крапиву с осторожностью. Она имеет свойство сгущать кровь. Более семи раз в сезон крапиву не советуют употреблять и здоровым людям.

Отметим, что в Екатеринбурге крапиву для супа и пирожков можно в эти дни приобрести на стихийных рынках, например, на улицах 8 Марта и Щорса, у автовокзала «Южный», и так далее. Там же уже можно купить черемшу.

Екатеринбург, Елена Васильева

