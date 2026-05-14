Больше 40% клещей на Урале заражены лайм-боррелиозом

С начала сезона в Свердловской области зарегистрировано 5,3 тысячи пострадавших от укусов клещей, это в 1,3 раза ниже уровня среднего многолетнего показателя, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
В лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области и медорганизаций исследовано 2,7 тысячи клещей. Возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1,15% проб, лайм-боррелиоза – в 43%, моноцитарного эрлихиоза – в 3,6% проб и гранулоцитарного анаплазмоза – в 0,7% проб.
С подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировали 11 человек, с подозрением на клещевой боррелиоз – 26 человек.
Случаи нападения клещей зарегистрированы в 65 муниципальных образованиях. Наибольшее число пострадавших – среди жителей Екатеринбурга и Каменска-Уральского.
Против клещевого вирусного энцефалита с начала года проведено 61 729 вакцинаций и 162 984 ревакцинаций.
Екатеринбург, Елена Владимирова
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»