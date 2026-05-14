Фестиваль маршрутов и много рока – чем будет удивлять юбилейная «Ночь музеев»

В ближайшую субботу, 16 мая, на Среднем Урале, как и по всей России, состоится «Ночь музеев». В этом году культурному проекту исполняется 20 лет. Только в Екатеринбурге к акции присоединятся более 120 площадок, а в городах Свердловской области – еще 188. Музеи, галереи, выставочные пространства, а также другие локации готовят для посетителей как обычные экспозиции, так и уникальные спецпроекты.

Как рассказал на пресс-конференции областной министр культуры Илья Марков, в этом году события «Ночи музеев» будут посвящены Году единства народов России и Году уральского рока. Детская дневная программа продлится с 11:00 до 17:00, вечерняя и основная – с 18:00 до полуночи. Все площадки во время дневной программы будут бесплатными для детей. А вот на вечернюю программу единого билета на несколько площадок, как было в прошлые годы, не будет. Министр сообщил, что участников «Ночи музеев» попросили сделать скидки для посетителей. Цены на билеты теперь колеблются от 150 рублей (для льготников) до 700 рублей.

Новинкой «Ночи музеев – 2026» станет фестиваль маршрутов. Он объединит пешеходные, автобусные, трамвайные и интерьерные экскурсии, а также выезды на производство и туры одного дня. Отдельно организованы прогулки по районам Екатеринбурга: Уралмашу, Пионерке, Химмашу, Старой Сортировке, Втузгородку, району железной дороги. Это позволит жителям лучше узнать свой город. Выбрать экскурсию на свой вкус можно на странице ночьмузеев.екатеринбург.рф в разделе «Фестиваль маршрутов».

Там же можно посмотреть программы всех участников. Они разделены на классические музеи, культурные центры и креативные кластеры, парки, школьные музеи и заводские пространства. Кстати, в этом году будет 18 площадок, которые сделали посещение вечерней программы бесплатным.

Илья Марков отметил, что еще одной темой «Ночи музеев» в Екатеринбурге станет 300-летие камнерезного искусства. Жители и гости города могут поучаствовать в музейном квесте «Глаз-алмаз», к нему присоединились 17 площадок. Задача посетителей – взять буклет, найти нужный предмет в экспозиции музея и получить за него стикер, собрать коллекцию наклеек (нужно правильно определить пять минералов), и отнести буклет на инфостойку в музее «Дом Поклевских-Козелл». Там же можно получить призы за успешно пройденный квест.

Все вопросы по работе музеев можно задать на горячей линии по телефону: 8 800 707-03-22. Звонок бесплатный. В день акции, 16 мая, линия будет работать с 10:00 до 00:00.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube