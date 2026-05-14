Движение по улице Комсомольской будет закрыто до 18 мая

Специалисты ООО «АльмакорГруп» продлили до 18 мая срок ограничения движения транспорта по левой эстакаде улицы Комсомольской от здания № 80 по улице Комсомольской до переулка Базового.

В пресс-службе мэрии напомнили, что это связано со строительством транспортной развязки на пересечении переулка Базового, улицы Комсомольской и Сибирского тракта. Также до 25 мая продлеваются сроки закрытия движения на перекрестке улиц Байкальской и Комсомольской. Объезд на период проведения работ предусмотрен по улицам Комсомольской, Малышева, Восточной, Декабристов и Сибирскому тракту.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

