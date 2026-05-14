В эти выходные ограничат движение автомобилей и трамваев на ЖБИ

Движение транспорта будет ограничено на перекрестке улиц Высоцкого и Сыромолотова в эти выходные и следующий понедельник – с 00:00 субботы, 16 мая, до 05:00 вторника, 19 мая.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, из-за ремонта трамвайных путей автомобили на этом участке пустят по одной полосе.

Также будет закрыто движение трамваев № 8, 12, 13, 15, 23 по улице Высоцкого от остановки «Уральский федеральный университет» до конечной станции «40 лет ВЛКСМ» в обоих направлениях.

Вместо этого с 00:00 16 мая до 05:00 19 мая они пойдут так:

– трамвай № 8 – станция Машиностроителей – улица Победы – проспект Космонавтов – Луначарского – проспект Ленина – УрФУ – Гагарина – Блюхера – станция Шарташ;

– трамвай № 12 – станция Дворец Спорта – Московская – Челюскинцев – Уральская – Гагарина – УрФУ – проспект Ленина – Луначарского – станция ЦПКиО – Луначарского – Куйбышева – Радищева – Московская – станция Дворец Спорта;

– трамвай № 13 – станция 7 Ключей – Техническая – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – УрФУ – Гагарина – Блюхера – станция Шарташ;

– трамвай № 15 – станция Вторчермет – 8 Марта – Радищева – Московская – проспект Ленина – гостиница «Исеть»;

– трамвай № 23 – станция Машиностроителей – Бебеля – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Челюскинцев – Уральская – станция Шарташ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

