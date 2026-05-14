Бюджет Екатеринбурга тратит деньги быстрее, чем их получает

Бюджетная комиссия Екатеринбургской думы одобрила отчет об исполнении городской казны за первый квартал 2026 года. За этот период доходы бюджета составили 19,5 миллиарда рублей (19,5% от годового плана), а расходы – 21 миллиард рублей (20,2% от плана), сообщила депутатам директор финансового департамента мэрии Юлия Медведева.

Из имеющихся доходов 10,3 миллиарда рублей – налоговые и неналоговые поступления в городской бюджет. Всего на 2026 год выставлен план 57 миллиардов рублей. Из безвозмездных поступлений от области и Федерации Екатеринбург пока освоил 9,2 миллиарда, а за год должен получить почти 43 миллиарда рублей.

По данным финансового департамента, в первом квартале траты на образование составили 47% расходов, на национальную экономику – 29,5%, на социальную политику – 8,5%, на общегосударственные вопросы – 6,1%, на ЖКХ – 3,3%.

За счет субвенций на сумму 6,7 миллиарда рублей профинансированы дошкольное и общее образование, а также компенсации на оплату ЖКХ. Субсидии на 1,54 миллиарда рублей использованы для строительства школ и детсадов, потрачены на организацию школьного питания, дорожный ремонт, мероприятия по благоустройству и детскую оздоровительную кампанию, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской думы.

Во время отчета депутаты задали вопрос, есть ли риски неисполнения бюджета. Юлия Медведева заверила, что таких опасений в мэрии нет.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

© 2026, РИА «Новый День»

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Экономика,