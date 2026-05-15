После возбуждения уголовного дела женщина заплатила долг по алиментам 1,3 млн рублей

Жительница Талицы погасила крупную задолженность по алиментам в пользу дочери после того, как судебные приставы возбудили в отношении нее уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, после развода родителей дочь женщины осталась жить с отцом. Мать с ребенком не общалась, о жизни своей дочери узнавала через родственников.

По решению суда мать должна была ежемесячно платить алименты, но уклонялась от этой обязанности. Ее уже привлекали к административной ответственности, но это не помогло. Тогда дознаватель отделения возбудил в отношении матери уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Это подействовало: женщина погасила долг в размере 1 млн 300 тыс. рублей.

Талица, Елена Владимирова

