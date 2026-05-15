Почти 900 уральцев переедут в этом году из аварийного и ветхого жилья

В этом году 28 свердловских муниципалитетов получат субсидии на сумму 1,9 миллиарда рублей на расселение ветхого и аварийного жилья.

Как сообщил в соцсетях губернатор Денис Паслер, новоселами станут 893 уральца в Асбестовском, Березовском, Кушвинском муниципальном округах, Каменск-Уральском, Камышловском городских округах, в Нижнем Тагиле, Богдановиче, Красноуфимске, Ирбите и других муниципалитетах.

По обновленной программе расселения аварийного жилья до 2029 улучшить жилищные условия смогут 4 тысячи 913 уральцев из 285 домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года. Объем финансирования адресной программы за четыре года составит 8,2 млрд рублей, из них почти 3 млрд рублей – средства федерального Фонда развития территорий.

В первую очередь будут расселять дома, имеющие угрозу обрушения, или те, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о расселении.

Екатеринбург, Елена Владимирова

