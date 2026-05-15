Руководителя частного рехаба без лицензии оштрафовали на 26 тысяч

Верх-Исетский суд Екатеринбурга удовлетворил иск прокуратуры о приостановлении деятельности частного наркологического реабилитационного центра «Свободные люди» (ООО «Прогресс»).

Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, в работе центра, где находились наркозависимые подростки, были выявлены многочисленные нарушения.

«В ходе надзорных мероприятий установлено, что в центре отсутствует медицинский работник, специально оборудованный медицинский кабинет, выявлены нарушения требований противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства, а также осуществление предпринимательской деятельности без лицензии», – рассказали в прокуратуре.

За нарушение противопожарных и санитарных требований руководитель центра оштрафован на 26 тысяч рублей.

Центр сможет возобновить работу только после получения медицинской лицензии и устранения всех выявленных нарушений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

