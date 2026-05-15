Антиникотиновая помада от студентов УрФУ вышла в финал конкурса стартапов

20 инновационных разработок студентов Уральского федерального университета прошли в финал Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ «Стартап как диплом».

Как сообщили в пресс-службе вуза, среди наиболее перспективных разработок – первая в мире гигиеническая помада для постепенного отказа от курения, а также промышленный робот для покраски фасадов зданий, сверхдолговечная краска для дорожной разметки и гибкие полимерные фиксаторы травмированных конечностей.

«Формат защиты стартапа вместо классической дипломной работы – это уже не эксперимент, а реальный социальный лифт для талантливой молодежи. Мы видим, как за несколько месяцев студенты проходят путь от идеи до создания работающего бизнеса, который получает поддержку индустриальных партнеров и инвесторов», – отмечает заместитель первого проректора УрФУ Надежда Терлыга.

Как ранее сообщали уральские СМИ, антиникотиновую помаду разработали выпускники университета Матвей Зворыгин и Владимир Котомчанин после множества разговоров с курящими женщинами.

«Студенты выяснили, что для женщин важен не столько никотин, сколько сам ритуал. Помада в этом случае становится альтернативой сигарете – привычный предмет, который всегда есть в сумке. Терапия рассчитана примерно на три месяца. Сначала используется помада с большой дозой никотина, затем уменьшается, а финальный этап – уже без него. В основе – привычные для косметики компоненты: пчелиный воск, масла и ухаживающие добавки для губ. На основе этого проекта ребята скоро будут защищать диплом. В планах – вывести продукт на рынок», – сообщали ранее «Вести-Урал».

Фото: пресс-служба УрФУ

Екатеринбург, Елена Владимирова

