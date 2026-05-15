С 22 мая из Екатеринбурга начнет ходить экспресс до парка «Оленьи ручьи»

Свердловская железная дорога с 22 мая возобновляет регулярное движение экспресса № 7011/7012 «Екатеринбург – Михайловский завод». Он будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям до 25 октября.

Как сообщили в пресс-службе СвЖД, поезд будет отправляться из Екатеринбурга в 08:09 по местному времени и прибывать: на о.п. Бажуково (к выходу на маршруты центральной части парка) – в 10:48; на о.п. Аракаево (к выходу на маршруты южной части парка) – в 11:13.

Туристы смогут провести время на природе и этим же вечером вернуться домой.

В обратную сторону поезд будет отправляться: с о.п. Аракаево – в 16:54; с о.п. Бажуково – в 17:20. Прибытие в Екатеринбург – в 19:58. Предусмотрены остановки на станциях Ревда и Дружинино.

Билеты на рейсы 22, 23 и 24 мая уже в продаже – в приложении «РЖД Пассажирам», в кассах, терминалах самообслуживания и на сайте Свердловской пригородной компании.

Фото: пресс-служба СвЖД

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2026, РИА «Новый День»

