На Урале проснулись змеи: три человека уже пострадали

В Свердловской области активизировались змеи. От укусов гадюк пострадали уже три человека.
Как сообщает пресс-служба областного минздрава, все трое поступили в областной центр острых отравлений. Один пациент уже выздоровел, две женщины проходят лечение. Уральцы обратились к медикам своевременно, поэтому прогноз благоприятный.
В минздраве напомнили, чего нельзя делать, если укусила змея:
– накладывать жгут;
– делать насечки;
– поить пострадавшего алкоголем;
– прижигать место укуса;
– отсасывать яд.
Необходимо промыть место укуса проточной водой, наложить чистую салфетку, по возможности принять обезболивающий и антигистаминный препараты, вызвать скорую помощь или самостоятельно поехать к врачу.
Токсикологические центры в Свердловской области:
– Свердловская областная клиническая психиатрическая больница, Областной центр острых отравлений, тел. (343) 261-99-96, 229-98-57, Екатеринбург, Сибирский тракт, 8 км.
– Психиатрическая больница №7, отделение острых отравлений, тел. (3435) 29-38-53, Нижний Тагил, ул. Площадка, 25 квартал.
– для детей: областная детская клиническая больница, тел. (343) 231-91-09, Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32.
Напомним, уральские змеи обычно не агрессивны и кусают, только когда их беспокоят, причиняют боль. Чаще это происходит, если человек случайно наступил на змею, задел рукой при работе в саду или когда её схватил любопытный ребенок.
Екатеринбург, Елена Владимирова
