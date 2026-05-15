На Урале проснулись змеи: три человека уже пострадали

В Свердловской области активизировались змеи. От укусов гадюк пострадали уже три человека.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, все трое поступили в областной центр острых отравлений. Один пациент уже выздоровел, две женщины проходят лечение. Уральцы обратились к медикам своевременно, поэтому прогноз благоприятный.

В минздраве напомнили, чего нельзя делать, если укусила змея:

– накладывать жгут;

– делать насечки;

– поить пострадавшего алкоголем;

– прижигать место укуса;

– отсасывать яд.

Необходимо промыть место укуса проточной водой, наложить чистую салфетку, по возможности принять обезболивающий и антигистаминный препараты, вызвать скорую помощь или самостоятельно поехать к врачу.

Токсикологические центры в Свердловской области:

– Свердловская областная клиническая психиатрическая больница, Областной центр острых отравлений, тел. (343) 261-99-96, 229-98-57, Екатеринбург, Сибирский тракт, 8 км.

– Психиатрическая больница №7, отделение острых отравлений, тел. (3435) 29-38-53, Нижний Тагил, ул. Площадка, 25 квартал.

– для детей: областная детская клиническая больница, тел. (343) 231-91-09, Екатеринбург, ул. Серафимы Дерябиной, 32.

Напомним, уральские змеи обычно не агрессивны и кусают, только когда их беспокоят, причиняют боль. Чаще это происходит, если человек случайно наступил на змею, задел рукой при работе в саду или когда её схватил любопытный ребенок.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube