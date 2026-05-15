Хозяева осла заплатят за его нападение на иномарку

Свердловский областной суд поставил точку в споре между автолюбителем из Ивделя и владельцем осла, который повредил машину истца.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, в мае прошлого года на дороге «Лесозавод – Ивдель» случилось ДТП – столкнулись Mazda 3 и гулявший без хозяина осел. Водитель утверждал, что, увидев на дороге животное, он снизил скорость до минимальной, но это не спасло: осел внезапно прыгнул на правый борт иномарки. В прыжке животное задело правое переднее крыло, правые двери и зеркало заднего вида. Ремонт машины обошелся в 74 500 рублей, осел не пострадал.

Автовладелец обратился в Ивдельский городской суд с иском к хозяевам животного, в котором просил взыскать солидарно с каждого из супругов сумму ущерба.

Владельцы осла в суде настаивали на отсутствии доказательств своей вины, указывали на грубую неосторожность самого водителя.

Суд установил, что хозяин осла в 5 часов утра привязал его к столбу у дороги и ушел по своим делам.

При этом суд отметил, что водитель неправильно выбрал скорость и не принял достаточных мер для предотвращения столкновения. Бремя вины было распределено судом в пропорции 90% на 10%.

Автотехническая экспертиза подтвердила, что повреждения автомобиля «характерны для взаимодействия с крупным биологическим объектом, не имеющим твердой поверхности, коим является осел». Из калькуляции ремонта была исключена лишь стоимость поврежденной ручки двери, не относящейся к данному ДТП.

С владельцев осла взыскали материальный ущерб в размере 65 979 рублей.

Ответчики обжаловали решение в суде вышестоящей инстанции, но областной суд оставил его в силе.

Ивдель, Елена Владимирова

