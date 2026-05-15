Самокатчик сбил 9-летнего ребенка в Екатеринбурге

Госавтоинспекция разыскивает самокатчика, который сбил на тротуаре 9-летнего велосипедиста и скрылся.

Все произошло накануне в 21:10 у дома № 134 по улице Малышева. Водитель прокатного электросамоката ехал по тротуару в сторону улицы Гагарина. Мальчик на велосипеде ехал ему навстречу. После столкновения самокатчик скрылся. Пострадавшего ребенка увезла скорая в детскую больницу № 9, где ему оказывается медицинская помощь. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку, а личность водителя СИМ устанавливается.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube