Промышленники сделали современное техническое образование доступнее для кировградцев

Молодые люди из Кировграда и окружающих населенных пунктов теперь смогут получать востребованные технические специальности с большим комфортом. Об этом рассказал в Нижнем Тагиле на форуме «Есть результат» депутат заксобрания Свердловской области, начальник управления общественных связей службы генерального директора ОАО «УГМК» Алексей Свалов.

«Мы отремонтировали филиал колледжа Ползунова в Кировграде, в этом году будет полностью отремонтировано общежитие, в котором будут жить те, кто выбрал технологическую, инженерную специализацию в филиале колледжа Ползунова. Это значимый шаг, который позитивно отразится как на жизни Кировградского округа, так и ближайших малых городов и поселков. Важной темой обсуждения стало и создание импортозамещающих производств. Эту задачу ставит перед нами президент. До 2030 года мы должны выстроить систему, где каждый элемент усиливает другой, где предприятия не конкурируют, а объединяются для прорыва», – отметил Алексей Свалов.

Кировград, Елена Владимирова

