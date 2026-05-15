С фасада мэрии Екатеринбурга посыпались кирпичи (ФОТО)

Сегодня с фасада администрации Екатеринбурга, которое является объектом культурного наследия, упало несколько кирпичей. Часть фасада у главного входа огородили, там работают специалисты.

Близкий к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» поспешил успокоить горожан, что здание не разваливается, как поспешили написать некоторые СМИ: «На самом же деле упало несколько кирпичей с парапета колонны. Обследование потенциально аварийных элементов здания уже было, и более того, на 2026 год уже выделено финансирование».

В мэрии уточнили, что аукцион на выполнение противоаварийных работ состоялся, подписание контракта ожидается в ближайшие дни. «Сейчас будут натянуты противоаварийные сетки, работы начнутся немедленно после выдачи разрешения органами госохраны памятников архитектуры (здание является ОКН, без разрешения дырку не просверлить). Закончить ремонт планируется до 3 августа», – резюмировали в администрации.

Екатеринбург, Елена Владимирова

