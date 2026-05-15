За один рейд гаишники поймали почти 40 самокатчиков-нарушителей

Сегодня сотрудники Госавтоинспекции Екатеринбурга провели очередной рейд по улицам города. За несколько часов было выявлено и пресечено 52 нарушения. Больше всех нарушителей оказалось среди самокатчиков.

Как сообщили в пресс-службе горГАИ, 38 пользователей средств индивидуальной мобильности привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ «Езда на СИМ по пешеходному переходу не спешившись, движение в неположенном месте».

10 пешеходов поймали за переход проезжей части в неположенном месте.

Два велосипедиста проехали по пешеходному переходу, не спешившись.

Два водителя не пропустили пешеходов на пешеходном переходе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

