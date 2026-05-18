С РЖД взыщут ущерб за сбитого поездом лося

Нижнетагильская транспортная прокуратура засудила ОАО «Российские железные дороги» за причинение ущерба животному миру. В сентябре 2025 года поезд сбил насмерть лося в районе перегона станций Исеть – Гать в Свердловской области. Вред, причиненный дикой природе, был оценен в 80 тысяч рублей, сообщили в надзорном ведомстве.

Транспортный прокурор подал судебный иск к железнодорожникам. По решению Тагилстроевского районного суда, с РЖД взыскана сумма ущерба. Деньги должны быть перечислены в бюджет Свердловской области.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube