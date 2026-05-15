Срок закрытия трамвайных путей на ЖБИ сократят на сутки

Специалисты ЕМУП «Гортранс» приняли решение закончить ремонт трамвайных путей на перекрестке улиц Владимира Высоцкого и Сыромолотова на сутки раньше намеченного срока, – к утру понедельника, 18 мая, чтобы жители микрорайона ЖБИ смогли без задержек добраться до работы, сообщили в мэрии.

Ранее сообщалось, что движение будет перекрыто три дня – в субботу, воскресенье и понедельник.

С полуночи субботы, 16 мая, до 05:00 понедельника, 18 мая будет закрыто движение трамваев, идущих по маршрутам №№ 8, 12, 13, 15, 23 − по улице Владимира Высоцкого от остановки «Уральский федеральный университет» до конечной станции «40 лет ВЛКСМ» в обоих направлениях.

Схема движения трамваев будет такой:

– № 8: станция Машиностроителей – улицы Победы – проспект Космонавтов – Луначарского – проспект Ленина – УрФУ – Гагарина – Блюхера – станция Шарташ;

– № 12: станция Дворец Спорта – улицы Московская – Челюскинцев – Уральская – Гагарина – УрФУ – проспект Ленина – Луначарского – станция ЦПКиО – Луначарского – Куйбышева – Радищева – Московская – станция Дворец Спорта;

– № 13: станция 7 Ключей – улицы Техническая – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – проспект Ленина – УрФУ – Гагарина – Блюхера – станция Шарташ;

– № 15: станция Вторчермет – улицы 8 Марта – Радищева – Московская – проспект Ленина – гостиница «Исеть»;

– № 23: станция Машиностроителей – улицы Бебеля – Халтурина – Верх-Исетский бульвар – Челюскинцев – Уральская – станция Шарташ.

На время ремонта будет ограничено движение автотранспорта на перекрестке улиц Владимира Высоцкого и Сыромолотова: транспортные средства будут двигаться по одной полосе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

