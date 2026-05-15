Екатеринбуржцев зовут голосовать за парки (ФОТО)

В Екатеринбурге продолжается голосование за благоустройство парков по программе «Формирование комфортной городской среды». В поддержку акции волонтеры провели сегодня уличный концерт, в котором приняли участие детские и молодежные творческие коллективы.

«Наше добровольческое движение насчитывает более 3 тысяч человек. Это волонтеры, которые помогают собирать голоса за благоустройство Екатеринбурга. Сейчас нам осталось набрать более 150 тысяч голосов. Это серьезная цифра, и чтобы привлечь внимание горожан, на улице Вайнера мы проводим концерт с участием воспитанников детско-юношеских центров, клубов по месту жительства и других учреждений молодежной политики. А еще предлагаем жителям проявить гражданскую позицию и отдать голос за парк. Каждому проголосовавшему вручается сладкий подарок – шоколадка», – рассказал «Новому Дню» директор центра «Город молодежи» Дмитрий Биктимиров.

В 2025 году волонтеры помогли собрать 70% голосов по программе ФКГС. Победителем стал проект благоустройства набережных Исети и Ольховки. Сегодня там уже идут работы. В этом году за федеральный грант борются 17 зеленых зон Екатеринбурга. Вот их список:

– Преображенский парк (вторая очередь, второй этап);

– зеленая зона на бульваре Семихатова (вдоль дома № 6);

– сквер у драмтеатра (пл. Театральная, от Антона Валека до Челюскинцев);

– сквер «Авета Тертеряна»;

– сквер по улице Никонова (за ККТ «Космос»);

– парк «Семь ключей»;

– Основинский парк;

– бульвар по улице Мира (от Первомайской до Малышева);

– сквер по улице Амундсена (от Волгоградской до Бардина);

– парк имени Архипова;

– сквер по улице Сажинской (д. 6);

– парк имени 50-летия Советской власти (Метеогорка), второй этап;

– Бульвар Культуры (от Машиностроителей до Фестивальной);

– сквер Дружбы Народов;

– парк имени Чкалова (по Патриса Лумумбы);

– парк «Южный» (в границах улиц Шварца – Фучика);

– набережная реки Исети (от Декабристов до Белинского).

Проголосовать за парк можно самостоятельно на портале «Госуслуги», либо с помощью волонтера. Добровольцев можно найти ежедневно с 16:00 до 20:00 в торговых центрах: «Омега», «Гранат», «Апельсин», «Гринвич», «Пассаж», «Фан-Фан», «Белка» и «Радуга-Парк». Опознать волонтера можно по манишкам и бейджикам с символикой ФГКС.

«Голосование проходит следующим образом: волонтер запрашивает номер телефона, а потом просит назвать поступивший в СМС четырехзначный код. Многие горожане пугаются на этом этапе, но мы им все объясняем. Мошенники просят шестизначный код, чтобы получить доступ к «Госуслугам». Дальше волонтер заполняет ФИО человека и предлагает сделать выбор. Подтверждение голосования через код необходимо, чтобы не было накруток», – пояснил Дмитрий Биктимиров.

Голосование ФКГС продлится до 12 июня. В поддержку акции будет проведено еще несколько уличных концертов на Вайнера и в парке Маяковского. Чтобы получить федеральный грант на благоустройство, Екатеринбургу нужно набрать не менее 290 тысяч голосов жителей.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева, Степан Фатхиев

