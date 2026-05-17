В Свердловской области объявлена беспилотная опасность

В Свердловской области после недельного затишья объявлен режим опасности по БПЛА.
Как сообщил в соцсетях губернатор Денис Паслер, ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность.
В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.
Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников.
Обо всех подозрительных объектах сообщайте по единому номеру 112.
Отметим, что регионы страны все выходные отражают массированную атаку со стороны ВСУ. За прошлые сутки в небе страны были нейтрализованы 556 беспилотников разных типов. Самая интенсивная атака идет на Москву.
Екатеринбург, Елена Васильева
