В Свердловской области объявлена беспилотная опасность

В Свердловской области после недельного затишья объявлен режим опасности по БПЛА.

Как сообщил в соцсетях губернатор Денис Паслер, ответственные службы и ведомства принимают все необходимые меры. Важно сохранять спокойствие и бдительность.

В целях безопасности могут быть введены ограничения связи и мобильного интернета.

Нельзя подбирать никакие обломки или пытаться перемещать их, а также снимать и распространять информацию о работе систем ПВО или беспилотников.

Обо всех подозрительных объектах сообщайте по единому номеру 112.

Отметим, что регионы страны все выходные отражают массированную атаку со стороны ВСУ. За прошлые сутки в небе страны были нейтрализованы 556 беспилотников разных типов. Самая интенсивная атака идет на Москву.

Екатеринбург, Елена Васильева

