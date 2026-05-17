На Урале снят режим опасности по БПЛА

В Свердловской области отменен режим опасности по БПЛА.

Напомним, он начал действовать в 16.25 по местному времени и вводился впервые после недельного затишья.

Как уже писал «Новый День», в выходные регионы России отражают массированную атаку беспилотников ВСУ. Власти Москвы сообщили, что так массово атаки еще не проводились – сбито более 130 БПЛА. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube