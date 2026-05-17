На Урале снят режим опасности по БПЛА

В Свердловской области отменен режим опасности по БПЛА.
Напомним, он начал действовать в 16.25 по местному времени и вводился впервые после недельного затишья.
Как уже писал «Новый День», в выходные регионы России отражают массированную атаку беспилотников ВСУ. Власти Москвы сообщили, что так массово атаки еще не проводились – сбито более 130 БПЛА. Есть пострадавшие среди мирных жителей.

Екатеринбург, Елена Васильева

