Жара на Урале сменится дождями и грозами

Первая половина недели в Свердловской области будет такой же жаркой, как прошедшие выходные, но затем станет немного прохладнее.

Как сообщает Уральский гидрометцентр, сейчас Свердловская область находится на теплой западной периферии антициклона, опустившегося с севера на Западную Сибирь. 18 мая на севере области, 19 мая на севере и востоке, 20 мая на крайнем юге области пройдут кратковременные дожди и грозы, их принесет атмосферный фронт. Жара ослабеет, столбики термометров днем 21 мая покажут +13…+19 °C. Во второй половине недели ожидается умеренная, на севере области – прохладная погода. Местами вероятны дожди. В выходные в южную половину области поступит новая порция тепла.

Екатеринбург, Елена Владимирова

