Житель Алапаевска выпил и вместо Москвы попал в отдел полиции Кольцово

Житель Свердловской области вместо Москвы угодил в полицию аэропорта Кольцово.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе УВД на транспорте по УрФО, в дежурную часть ЛОВД в аэропорту Кольцово поступила информация, что при посадке на борт воздушного судна «Екатеринбург – Москва» один из авиапассажиров нарушает общественный порядок.

Наряд полиции прибыл на место и выяснил, что общественный порядок нарушает 37-летний житель города Алапаевска. Согласно акту командира экипажа, мужчине, который имел признаки опьянения, отказали в посадке и перелете.

Правоохранители задержали нарушителя и доставили в дежурную часть, где направили на освидетельствование на состояние опьянения.

Транспортные полицейские установили, что перед поездкой в аэропорт мужчина распивал спиртное дома и на посадку прибыл уже пьяным. В автобусе, который доставляет авиапассажиров до самолета, окружающие сделали мужчине замечание, так как от него сильно пахло алкоголем. В ответ нарушитель начал громко возмущаться и ругаться, после чего была вызвана полиция.

В отношении задержанного сотрудники линейного отдела составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» и поместили в специальное помещение для задержанных лиц до рассмотрения материала.

Стоит отметить, что задержанного в 2021 году привлекали к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Кроме того, он неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube