Должник вернул банку 1,2 млн рублей после ареста любимого мерседеса

Житель Екатеринбурга долгое время не платил по кредиту, но не вынес разлуки с любимым автомобилем.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Свердловской области, мужчина накопил задолженность в размере более 1 млн 200 тысяч рублей. Несмотря на требования судебных приставов, оплачивать счета он не спешил, а принадлежащий ему автомобиль Mercedes скрывал.

Тем не менее приставы нашли иномарку, изъяли ее и передали на ответственное хранение представителям банка.

«Расставание с «драгоценной ласточкой» оказалось для владельца слишком болезненным. Практически сразу после ареста автомобиля у мужчины нашлись средства для погашения задолженности», – отметили в ГУ ФССП.

Екатеринбург, Елена Владимирова

