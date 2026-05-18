В ДТП под Красноуфимском погиб пожилой водитель

Пожилой мужчина погиб сегодня в ДТП около 9 часов утра на 201-м километре автодороги Пермь – Екатеринбург.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, 73-летний водитель ВАЗ-2111 по неустановленной пока причине врезался в стоящий на правой обочине грузовик «Ситрак» под управлением 27-летнего мужчины.

Водитель «ВАЗа» погиб до приезда скорой медицинской помощи. Его 40-летний пассажир с тяжелыми травмами доставлен в Красноуфимскую больницу.

Красноуфимск, Елена Владимирова

