«Ценность каждого дня». В Екатеринбурге собрались специалисты паллиативной помощи детям

В Екатеринбурге прошла конференция «Майские встречи: ценность каждого дня», посвященная помощи детям с неизлечимыми заболеваниями, их сопровождению и поддержке близких, а также развитию системы паллиативной помощи в России. В ней приняли участие 140 экспертов из разных регионов России и стран зарубежья – врачи, юристы, психологи, специалисты паллиативной помощи, представители социальных служб, благотворительных фондов, а также родители детей, нуждающихся в поддержке. Такой состав участников позволил всесторонне рассмотреть вопросы паллиативной помощи – от медицинских и юридических аспектов до психологической поддержки и социальной адаптации. Особое внимание на конференции уделялось вопросам о том, как сделать каждый день жизни ребенка и его семьи максимально наполненным и комфортным.

«В основе идеи «Майских встреч» лежало стремление поднять уровень детской паллиативной помощи в регионах, сделать ее доступной и качественной для каждой семьи. Для нашего фонда и для всей Свердловской области эта конференция – огромный шаг вперед. Объединяя усилия медицины, науки и благотворительности, мы создаем ту самую поддерживающую среду, где ценность каждого дня ребенка становится главным абсолютным приоритетом», – отметила президент благотворительного фонда «Первый детский хоспис Свердловской области» Марина Сенаторова.

Главный внештатный специалист по паллиативной помощи детям Минздрава РФ Елена Полевиченко отметила: «Екатеринбург – очень важная точка на паллиативной карте нашей страны. Это, безусловно, лидер в вопросах развития паллиативной помощи детям. Служба работает с 2012 года, создана одной из первых в нашей стране и отличается очень устойчивым и разносторонним подходом к развитию различных форм этой помощи. В том числе, сотрудничество детского хосписа с фондом «Первый детский хоспис», который был создан около пяти лет назад, безусловно улучшает качество оказанной паллиативной помощи детям и делает ее более разнообразной».

Екатеринбург, Елена Сычева

