16-летняя девочка на мотоцикле 12-летней подруги попала в ДТП

В поселке Староуткинске 16-летняя девочка попала в ДТП на мотоцикле Kayo.

Как сообщили в пресс-службе ГАИ, девочка ехала по ул. 1 Мая, на повороте она не справилась с управлением и врезалась в бордюрное ограждение.

В результате ДТП ребенок получил травмы: закрытый перелом наружной лодыжки, множественные ушибы и ссадины. Девочку доставили в ДГКБ № 9 Екатеринбурга, а потом отпустили домой.

Выяснилось, что девочка взяла покататься мотоцикл у 12-летней подруги.

В отношении матери подруги составлен протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу права управления дочери, не имеющей водительского удостоверения.

В ГАИ напомнили, что скутерами и мопедами можно управлять исключительно с 16 лет и только при наличии водительского удостоверения категории «А1», «М», мотоциклами – с 18 лет и только при наличии водительского удостоверения категории «А».

Староуткинск, Елена Владимирова

