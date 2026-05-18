Скончался известный уральский бизнесмен и меценат Александр Жарков

16 мая после тяжелой продолжительной болезни на 74-м году ушел из жизни известный бизнесмен и меценат Александр Жарков, генеральный директор компании «Буркомплект». В разные годы он являлся акционером и председателем совета директоров предприятий «Уралбурмаш» и Катайского насосного завода. В Сысерти успешно работает построенное им крупное литейное производство. Александр Жарков был кандидатом технических наук, работал доцентом кафедры теплоэнергетики и теплотехники УПИ, до 2021 года продолжал преподавательскую деятельность.

«Александр Алексеевич Жарков пришел на наше предприятие в начале 2000-х годов, когда сложилась по-настоящему серьезная ситуация, «наследие» 90-х. Он сумел помочь превратить компанию в современно организованный, устойчиво развивающийся промышленный кластер и стал настоящим личным другом и советником для участников «Сигнал-Пак». Александр Алексеевич отличался невероятной трудоспособностью и большими интеллектуальными возможностями, не раз поражал собеседников обширным кругом знаний в самых разнообразных областях от металлургии, теплотехники до финансовых наук. Все ему было интересно, во всем он разбирался глубоко и тщательно. Это человек исключительной честности и порядочности. Вечная память Александру Алексеевичу», – рассказал «Новому Дню» генеральный директор ООО ВКП «Сигнал-Пак» Сергей Манихин.

«Более 30 лет наше предприятие активно сотрудничало с Александром Алексеевичем Жарковым, настоящим профессионалом своего дела, увлеченным и уважаемым человеком, надежным и порядочным партнером. Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного, светлая ему память», – выступил от имени коллектива АО «КЗТС» генеральный директор Александр Пельц.

Гражданская панихида по Александру Жаркову состоится 19 мая в доме прощания «Вознесение» в 12:00 (зал № 1). Отпевание состоится там же в 13:00.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube