Квас или кефир. Врач рассказала, какая окрошка полезнее

В России начался сезон окрошки. Традиционный летний холодный суп готовят, как правило, или на квасе, или на кефире, хотя есть и другие, менее распространенные, вариации – на минеральной воде, на айране или тане.

Как рассказала врач-терапевт Светлана Богманова, на первом месте по пользе – молочнокислые заправки для окрошки. «Кефир, тан, сыворотка помогают восстановить баланс электролитов, содержат полезные для кишечника бактерии», – отметила она.

Минералка и квас также хорошо утоляют жажду, первая помогает восстановить потерянные в жару через пот микроэлементы, например, калий и магний; второй – содержит ферменты, полезные для пищеварения. «Главное, чтобы квас был настоящий и не содержал слишком много сахара», – сказала собеседница агентства.

По ее словам, окрошка, приготовленная по правилам, очень полезна. «Овощи – огурцы, редис, а также зелень – содержат много растительной клетчатки, дают объем пище, что помогает достигнуть чувства насыщения без переедания, к тому же помогают пищеварению», – отметила Богманова.

Она призвала не демонизировать картофель. «Да, там есть углеводы, но у картошки высокий индекс насыщения, к тому же это только один из ингредиентов в окрошке», – подчеркнула врач.

А вот колбасу она посоветовала исключить – и заменить ее на мясо или рыбу. «Вред ультрапереработанных продуктов очевиден и доказан, их лучше избегать в своем рационе. Добрать белка в порции окрошки можно с помощью других продуктов – яиц, мяса, и т.д.», – добавила она.

Екатеринбург, Елена Сычева

