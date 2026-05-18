Традиционный фестиваль барбекю – под угрозой срыва

Ежегодный фестиваль барбекю, который обычно проводится в Историческом сквере Екатеринбурга, похоже, в этом году не состоится.

По словам организаторов, администрация города до сих пор не подписала разрешение на его проведение. «Чем перестал удовлетворять город один из старейших фестивалей, регулярно проходивших в Екатеринбурге, имевших свою постоянную аудиторию (в прошлом году его посетили около 120 тысяч человек) сказать сложно», – переживают организаторы. Они отмечают, что фестиваль должен был пройти 23-24 мая, и что компании-участники уже понесли большие расходы на подготовку.

Близкий к мэрии канал «Екатеринбург. Главное» в ответ сообщил, что фестиваль не согласовала полиция: «Ответственные люди в погонах заявили, что имеют особый взгляд на фестиваль и видят в нем проблему. Их, наверное, понять можно, времена страшные, и мы даже спорить не будем, но вспомним про слово компромисс. Мы же, например, знаем, что организаторам предлагали безопасную площадку в виде ЦПКиО – понятную, охраняемую и проверяемую. Понятно, что там не будет той проходимости шашлыкоедов, там чуть другая аудитория. Может, стоило соглашаться, не?»

Екатеринбург, Елена Владимирова

