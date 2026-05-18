ГК «КОРТРОС» заняла первое место по продажам новостроек в Екатеринбурге в январе-апреле 2026 года

Группа компаний «КОРТРОС» возглавила рейтинг девелоперов Екатеринбурга по объему реализованного жилья за первые 4 месяца 2026 года. В январе-апреле 2026 года в Екатеринбурге застройщиками было продано 6 281 квартир общей площадью 290,8 тыс. кв. м. ГК «Кортрос» реализовала 431 лот общей площадью 20,5 тыс. кв. м, что составляет 6,9% от общего рынка столицы Среднего Урала, подсчитали специалисты аналитической платформы bnMAP.pro.

Средняя цена сделки на рынке новостроек Екатеринбурга в апреле достигла 173 558 ₽/м², а доля ипотеки сократилась до 63% против 66% годом ранее. Высокие ставки по кредитам сдерживают покупателей, поэтому борьба за клиента среди застройщиков усиливается. Важными становятся не только метры в новостройке, но и месторасположение, сопутствующая инфраструктура, благоустройство.

«Лидерство в текущих экономических условиях – это показатель доверия наших покупателей и востребованности современного жилья в Академическом районе с развитой инфраструктурой», – отметил директор по продажам и маркетингу АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») Александр Семенок.

«Академический» – первый в России и самый большой в Европе проект комплексного освоения территории. В 2021 г. «Академический» получил статус отдельного административного района Екатеринбурга. Здесь в рамках проекта уже построено 2,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости, а также 6 школ, 15 детских садов, детская и взрослая поликлиники.

