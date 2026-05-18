За парки и бульвары проголосовали уже 136 тысяч екатеринбуржцев

На сегодняшний день уже 136 тысяч жителей Екатеринбурга приняли участие в голосовании за благоустройство общественных территорий. Необходимо набрать еще 154 тысячи голосов, сообщили в мэрии. Голосование продлится до 12 июня.

В числе лидеров на данный момент – бульвар по улице Культуры (около 18 тысяч голосов); Основинский парк (более 16 тысяч голосов); сквер по улице Амундсена, от Волгоградской до Академика Бардина (около 14 тысяч голосов).

Сделать выбор можно на сайте госуслуг или с помощью волонтеров. На голосование в Екатеринбурге вынесено 17 общественных пространств.

Екатеринбург, Елена Владимирова

