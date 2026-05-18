В Первоуральске разгорается скандал – в местном парке запретили аттракционы

В Парке новой культуры в Первоуральске перед летним сезоном внезапно закрыли площадку с аттракционами. На ограждении появилось объявление, что с коммерсантами будет расторгнут договор аренды, так как они не желали делать бесплатный вход для льготников. Арендаторы заявили, что это ложь. В конфликте попыталась разобраться редакция «Интерра ТВ», представив позиции обеих сторон.

Представитель парка аттракционов «Жемчужина» Ксения Наумчук заявила, что новый руководитель городского парка Наталья Крылова их выгоняет. «В феврале-апреле мы вложили огромные деньги в ремонт. Покрасили аттракционы, заменили часть оборудования, поменяли забор, привели парк в порядок. В апреле назначают нового директора. Она выдвигает условия: мы обязаны сделать скидки и льготы для социальных категорий граждан, а также пропускать родителей бесплатно. Мы коммерческая организация. Нам никто не предоставляет субсидий и дотаций на эти цели. Нам отказали в уменьшении арендной платы. То есть мы должны работать на льготных условиях за свой счет. Но мы согласились на все условия. Почему? Потому что мы уже потратили деньги на реконструкцию. У нас не было других вариантов», – рассказала Наумчук.

По ее словам, договор аренды между организацией «Экономир» (владелец аттракционов) и администрацией парка был заключен 24 марта, а уже 30 апреля Наталья Крылова прислала компании письмо о расторжении контракта с формулировкой «утеря интереса к проекту договора».

«Один человек, новый директор, принимает решение на основе личного «интереса». Расторгает подписанный договор, хотя мы выполнили все требования. Искажает факты. Отключает свет в праздник и перекрывает физический вход», – заявила Ксения Наумчук.

Директор Парка новой культуры Наталья Крылова так прокомментировала эту ситуацию: «Выставили им требования о том, что они должны покинуть территорию вместе со своим металлоломом. Администрация парка видит разрешение конфликта – торги на аренду земли. Больше никаких договорнячков не будет, только на конкурентной основе муниципальное имущество и муниципальная земля должна отдаваться в частные руки».

По словам Крыловой, «Экономир» должен участвовать в торгах на общих основаниях. Если организация проиграет, то аттракционы «Жемчужины» будут либо демонтированы, либо перепроданы новому арендатору. При этом пакет документов на проведение торгов разрабатывает администрация Первоуральска.

«В настоящий момент мы в любом случае готовим пакет документов на торги, чтобы другие аттракционы, вне зависимости от ситуации с «Жемчужиной», пришли и расположились на территории парка в разных частях, как это было раньше в советское время. То же самое касается всех других арендаторов – хоть мелкие батуты, хоть общепит, хоть машинки, хоть веревочный парк – никаких больше мутных схем по якобы размещению якобы услуги по обслуживанию вокруг непонятно какого участка. Никаких больше сдач в аренду скамеек и тротуаров. Никаких притворных сделок! Никаких завуалированных аренд. Только торги, только аренда земельного участка», – заявила Крылова.

Напомним, Наталья Крылова известна оппозиционной политической деятельностью в Асбесте и Первоуральске, в прошлом она избиралась в городскую думу Асбеста от КПРФ. О ее назначении на пост директора Парка новой культуры стало известно в конце февраля 2026 года.

Первоуральск, Ангелина Сергеева

© 2026, РИА «Новый День»

