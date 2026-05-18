На «Майскую прогулку» вышли более 16 тысяч горожан

Прошедшая в выходные «Майская прогулка» поставила новый рекорд: на этот раз в ней приняли участие 16 392 человека.

Как сообщили организаторы, самым популярным маршрутом традиционно стала «Шарташская кругосветка» протяженностью 18 км – ее выбрали 8139 человек. Вторым по популярности стал городской маршрут «Исетский променад» (15 км), на который вышли 5168 участников. Более длинную дистанцию «ЛЮбилейный мотив» (33 км) преодолели 3194 человека. 50-километровую «Классику» покорили 1439 горожан.

«Каждый год мы видим, как «Майская прогулка» продолжает расти и объединять все больше людей. Новый рекорд – это не просто цифра, а подтверждение того, что формат активного отдыха, общения и знакомства с родным городом остается востребованным и любимым. Особенно приятно, что среди участников так много новичков и семей с детьми», – сказал Виктор Гроховский, основатель и вдохновитель «Майской прогулки».

Екатеринбург, Елена Владимирова

