Посадил дерево – защити данные. На «Майской прогулке» энергетики учили спасать природу (ФОТО, ВИДЕО)

17 мая в Шарташском лесопарке прошла 43-я «Майская прогулка». На этот раз маршрут дополнили две тематические площадки, которые работали в паре и дополняли друг друга.

Энергетики на «Майской прогулке»

Первую локацию организовал молодежный клуб «Уральский следопыт». Суть простая: участникам предлагали посадить сибирскую ель. Дети и взрослые выбирали саженец, выкапывали лунку, вешали табличку с именем. Сотни деревьев нашли свое место в парке – через несколько лет они станут частью привычного пейзажа.

Рядом разместилась вторая площадка – ее подготовили волонтеры «ЭнергосбыТ Плюс». Компания не первый год участвует в «Майской прогулке», проводит викторину на тему экологии. «Следопыт» давал возможность сделать что-то руками здесь и сейчас, а энергетики говорили о том, что происходит за пределами парка – в повседневной жизни.

Участникам прогулки предлагалось принять участие в викторине и получить призы за правильные ответы. Детям задавали легкие вопросы о правилах безопасности. Что делать при грозе? Как вести себя, если увидел оборванный провод? Ребята отвечали наперебой, советовались с родителями, получали сувениры за верные ответы, а в случае неверных – был разбор ошибок.

Взрослым и подросткам достались вопросы посложнее – про энергосбережение, бытовые привычки и глобальные ресурсы. Многие вещи, которые казались очевидными, на деле вызывали споры и удивляли участников. За пару часов через площадку «ЭнергосбыТ Плюс» прошло около ста человек.

Отдельной темой, которую поднимали волонтеры «ЭнергосбыТ Плюс», стал отказ от бумажных квитанций. Среди аргументов за – экологичность и безопасность. Массовый переход на электронные квитанции снижает спрос на бумагу, а значит, меньше сырья уходит в производство. В масштабах города речь о десятках спасенных деревьев ежегодно.

«Я считаю, что нужно переходить на электронный формат, потому что мы сможем сэкономить бумагу, привести экологию в более хорошее состояние и не засорять наш мир», – делится мнением одна из участниц «Майской прогулки»

Подключить электронную квитанцию просто: регистрируетесь в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении «ЭнергосбыТ Плюс», привязываете почту или телефон – и платежные документы начинают приходить автоматически.

Екатеринбург, Мария Батыршина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube