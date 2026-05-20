На Урале перестали закупать импортный инсулин. Не выдают даже детям

Жители Свердловской области жалуются на отсутствие импортного инсулина, который выдается по показаниям больным сахарным диабетом.

«Новорапид, хумалог и другие импортные инсулины, которые реально действуют перестали выдавать не только взрослым, но и иногда даже детям, а росинсулин, на который много жалоб и он толком не работает, выдают. На просьбы перевести или выдать импорт, отказывают. Потому что закуп не производился», – сообщает Кристина, мать двоих детей.

На ее жалобу минздрав региона пояснил, что закупает препараты для льготников по заявкам медицинских организаций «по международным непатентованным наименованиям». Грубо говоря, важно действующее вещество, а не торговое название. «Закупки осуществляются путем проведения открытых аукционов в электронной форме. В рамках госконтракта, заключенного по результатам проведенного аукциона, осуществляется поставка любого торгового наименования соответствующей формы выпуска и дозировки. В соответствии с действующим законодательством все лекарственные препараты вводятся в гражданский оборот после подтверждения их качества. Победители аукционов на поставку лекарственных препаратов вправе поставить лекарственный препарат в рамках МНН соответствующей дозировки и формы выпуска любого производителя», – ответили в ведомстве.

Екатеринбург, Елена Сычева

