Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Свердловскую область «россиеобразующей», принимая в Минске губернатора Дениса Паслера.

«Я знаю хорошо из истории, из действительности, что ваша область является одной из центральных областей и россиеобразующей, если можно так сказать, областью», – цитирует белорусского лидера его пресс-служба.

По словам Александра Лукашенко, в советские времена производственная база Свердловской области и продукция, которая изготавливалась, были предметом гордости. «Все, что мы не могли сделать на окраинах, мы делали и создавали у вас. Самые передовые технологии были у вас», – напомнил Александр Лукашенко.

В свою очередь Денис Паслер заявил, что Белоруссия занимает третье место среди стран – внешнеторговых партнеров Свердловской области. Урал везет в Минск металлы, машиностроительную и химическую продукцию, древесину. Из Белоруссии поступает оборудование для многоквартирных домов – почти 70% лифтов, которые устанавливаются в регионе, белорусского производства. За предыдущие два года в Екатеринбург поставлены белорусские троллейбусы. По итогам 2025 года товарооборот вырос на 20% и составил порядка миллиарда долларов.

«Как справедливо отметил Александр Григорьевич: санкции показали, что необходимо производить свое и ориентироваться на импортозамещение. Поэтому мы будем вместе выстраивать новые кооперационные цепочки в области электротехнического и металлообрабатывающего оборудования, систем автоматизированного управления», – сказал Паслер.

Екатеринбург, Елена Владимирова

