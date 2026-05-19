Уральский полпред в Санкт-Петербурге дал полуденный залп из гаубицы Д-30

Уральский полпред Артем Жога вместе с однокурсниками по проекту «Время героев» посетил Санкт-Петербург. По словам полпреда, образовательный выезд в рамках выпускного модуля получился насыщенным.

«Мы знакомились с работой муниципальной власти, экономикой, историей и культурой. В память о подвиге жителей блокадного Ленинграда возложили цветы к мемориалу защитникам города-героя. На встрече с губернатором Александром Бегловым обсудили сотрудничество регионов Уральского федерального округа и Санкт-Петербурга. Между нами крепкие экономические и торговые связи. Договорились делиться опытом поддержки бойцов специальной военной операции и ветеранов, а также наращивать обмен между вузами», – написал полпред в сосцсетях.

«В Петербурге есть традиция «Полуденный выстрел». Каждый день он раздается ровно в полдень с бастиона Петропавловской крепости. Мне была оказана честь от всего потока «Время героев» и всех участников спецоперации дать залп из гаубицы Д-30, оставив след в истории Санкт-Петербурга!» – добавил Жога.

Санкт-Петербург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube