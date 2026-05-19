В Заречном до 2040 года появится новый ядерный реактор

Еще один ядерный реактор появится на Урале до 2040 года. Об этом говорилось сегодня в Заречном на международной научно-технической конференции «Материалы атомной энергетики». Установка нужна будет для научных исследований, сообщает «Российская газета».

По словам директора Института реакторных материалов Евгения Селезнева, сейчас в научном учреждении работает исследовательский реактор мощностью 15 МВт, с помощью которого проводятся исследования различных материалов, используемых для создания конструкций и топлива для атомной энергетики. Но эта установка работает с 1966 года, и хотя срок ее эксплуатации был продлен до 2040-го, в дальнейшем все равно будет актуальным вопрос о замене. С учетом этого планируется создание нового реактора. Как сообщил главный конструктор исследовательских и изотопных реакторов московского института НИКИЭТ Игорь Третьяков, уже проработан концептуальный проект, проведены технико-экономические исследования и в 2024 году выполнено технико-экономическое обоснование. Концепцию поддержал «Росатом» и уже в 2026-2027 году проект выйдет на стадию практической реализации.

Проект получил название «УРАЛ», и дело не только в географической привязке, это аббревиатура: «установка реакторная атомная легководная». Помимо самого реактора мощностью 22 МВт в состав исследовательского комплекса, который разместится на площадке 38 гектаров неподалеку от Белоярской АЭС, войдут горячие камеры и другая необходимая для исследований инфраструктура. Ресурс будущей установки – 60 лет, что позволит эксплуатировать ее как минимум до конца XXI века,, отмечает «Российская газета».

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

