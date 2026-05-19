Четыре микрорайона Екатеринбурга останутся на две недели без горячей воды

Екатеринбургская теплосетевая компания в этом году запускает эксперимент для повышения качества горячей воды в домах горожан. Потребителей переключат на круглогодичную циркуляцию ГВС после ремонта. Это означает, что летом в квартирах больше не нужно будет пропускать воду из-под крана до нужной температуры – она сразу польется горячей.

Как сообщил на пресс-конференции исполнительный директор ЕТК Андрей Шмельков, эксперимент будет проведен в юго-западной части города. Централизованная система теплоснабжения Екатеринбурга поделена на восемь зон. В шести из них опрессовки будут проводиться без отключения горячей воды. А в двух зонах жителям придется потерпеть ограничения в течение 14 дней. Гидравлические испытания пройдут с 16 по 19 июня в микрорайонах Юго-Западный и Широкая речка, с 30 июня по 13 июля в микрорайонах Ботанический и Автовокзал. За этот период энергетики не только проверят трубы, но и проведут ремонт теплосетей и котельных.

«В этих двух зонах отключений горячей воды не избежать. Но зато после ремонта потребителей подключат к круглогодичной циркуляции. Что это значит? Подача воды будет организована по зимней схеме, теплоноситель будет возвращаться на источник, в данном случае на Академическую ТЭЦ, для дополнительного нагрева. То есть, температура горячей воды из-под крана будет выше 60° вне зависимости от объемов потребления», – пояснил Андрей Шмельков. «Если объяснить проще: летом подача горячей воды идет по тупиковой схеме. Это когда открываешь кран и ждешь, когда вода нагреется. При круглогодичной циркуляции вода идет сразу горячей. Если у коллег из ПАО «Т Плюс» все получится, мы будем переносить этот эксперимент на другие зоны теплоснабжения Екатеринбурга. Если будет срыв, то сразу вернемся на старую схему», – отметил замглавы Екатеринбурга Владимир Гейко.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

