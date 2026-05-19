Это пылевая буря? Екатеринбуржцы жалуются на странную взвесь в воздухе (ФОТО, ВИДЕО)

Жители Екатеринбурга жалуются на странную взвесь в воздухе – она не похожа на пыльцу растений, а скорее на очень мелкий песок или пыль.

«Глаза режет, в носу свербит», – пишут екатеринбуржцы в соцсетях. «Это что такое жуткое на улице? Пыль?» – спрашивают другие. С большого расстояния взвесь видна невооруженным глазом. Особенно в центре Екатеринбурга. Отметим, со вчерашнего вечера на территории Свердловской области объявлен режим неблагоприятных метеорологических условий для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube