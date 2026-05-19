В ночном ДТП под Красноуральском погиб мужчина и была травмирована женщина

Сразу три автомобиля столкнулись сегодня около двух часов ночи на 193-м км автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. В результате погиб мужчина, женщина получила травмы.

Как сообщили в облГАИ, 66-летний водитель «Лады Гранта» сначала врезался в стоявший на обочине неисправный «Опель Астра», а затем – в «Ладу Веста», водитель которой остановился помочь водителю «Опеля». От удара «Опель» и человека из «Лады Веста», стоявшего между двумя машинами, отбросило в кювет.

В результате происшествия пешеход, 25-летний житель Качканара, от полученных травм скончался на месте. Пассажир «Опель Астра», 27-летняя женщина, также жительница Качканара, получила травмы и была госпитализирована.

Водитель «Лады Гранты», житель Челябинской области, имеющий стаж вождения 47 лет, по предварительным данным, устал и уснул за рулем.

Госавтоинспекция Свердловской области призывает водителей не садиться за руль в состоянии усталости, а при появлении сонливости обязательно останавливаться для отдыха.

Красноуральск, Елена Владимирова

